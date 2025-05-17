Fulham'dan En-Nesyri'ye kanca!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Fulham'ın transfer radarında yer alıyor.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.
FULHAM DEVREYE GİRDİ
Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.
FULHAM DEVREYE GİRDİ
Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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