17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
0-237'
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-3
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-4
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
1-4
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-3
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-2
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-2
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-1
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-2
17 Mayıs
C.Palace-M.City
1-047'
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
0-022'
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Fulham'dan En-Nesyri'ye kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

calendar 17 Mayıs 2025 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fulham'dan En-Nesyri'ye kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Fulham'ın transfer radarında yer alıyor.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekipleri, bir süredir En-Nesyri'nin performansını yakından takip ediyor.

FULHAM DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'den Fulham'ın, En-Nesyri'nin performansı sonrası 27 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 27 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.