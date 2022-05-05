Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi belli oldu

Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup finalindeki rakibi Valencia Basket'i 83-73 geçen Virtus Bologna oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi belli oldu
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05 Mayıs 2022 00:07
ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 mağlup etti ve Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.

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