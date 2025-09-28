Freiburg ile Hoffenheim yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Freiburg, evinde Hoffenheim'ı ağırladı.



Europa-Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraber sonuçlandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Freiburg, 3. dakikada Lukas Kübler'in golüyle öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra Hoffenheim'dan Fisnik Asllani, 13. dakikada topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.



Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 7'ye yükseltti.



Freiburg gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olurken, Hoffenheim ise evinde Köln'ü ağırlayacak.



