Fred: 'Daha yapacak çok işimiz var'

Geri döndüğüm için çok mutluyum. İyi oynadık ama daha yapacağımız çok şey var." dedi.



Saçlarını kestirmesi hakkında konuşan yıldız oyuncu, " Arada böyle imaj değişiklikleri yapmak gerekir. Bu saç stili ile kendimi daha genç hissediyorum. En önemlisi de eşim beğendi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'nin Brezilyalı yıldızı Fred, 6 maç sonra süre aldığı Hatayspor deplasmanı sonrası açıklamalarda bulundu.Takımın 2-0 kazandığı maçın önemine değinen Fred,