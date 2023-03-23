Fransızlar'dan Valentin Rosier'e kanca

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti.



Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in talip olduğu öğrenildi.



"5 MİLYON EURO ÜZERİ TEKLİFLER"



Fransız kulübünün sezon sonunda Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalacağı ve transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Reims, Rosier için 4.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Fransız sağ beke Avrupa'nın büyük liglerinden ilginin olduğunu doğrularken Rosier için 5 milyon Euro üzerinde teklifler ile masaya oturabileceği iddia edildi.



BEŞİKTAŞ, 4.8 MİLYON EURO ÖDEDİ



Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 3 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya almıştı. Onun için şimdiye kadar 10 milyon Euro bonservis ödendi.



