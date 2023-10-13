Fransa, EURO2024 yolcusu!

Fransa, EURO 2024 Elemeleri'nde deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Fransa bu sonuçla EURO 2024'e gitmeyi garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa, EURO2024 yolcusu!
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13 Ekim 2023 23:46
Son güncelleme 13 Ekim 2023 23:55
EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, Hollanda deplasmanına konuk oldu. Fransa, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe attı. Hollanda'nın tek golü 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.

Kylian Mbappe, bu maçtaki golleriyle birlikte Fransa futbol tarihinde en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

FRANSA'DA EN ÇOK GOL ATANLAR

54 - Olivier Giroud
51 - Thierry Henry
44 - Antonine Griezmann
42 - Kylian Mbappe

Bu sonucun ardından Fransa, 18 puana yükseldi ve EURO2024'e katılmayı garantiledi. Hollanda 9 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki maçta sahasında İskoçya'yı ağırlayacak. Hollanda, Yunanistan deplasmanına gidecek.

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