Fenerbahçe'nin yaz döneminde 10 milyon euroya transferini gerçekleştiremediği, devre arasında 3.5 milyon euroya Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'in yaklaşık 45 günlük süreçte gösterdiği performans beğenilmedi...
Son olarak Çaykur Rizespor maçında Mert Hakan Yandaş'ın Krunic'in yerine oyuna girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe'de, Boşnak orta saha oyuncusu adeta günah keçisi ilan edildi. Fransız onefootball sitesinde Rade Krunic süreciyle ilgili çarpıcı bir analiz görüldü.
"ŞU ANDA ZORLUK ÇEKİYOR"
Yazıda yer alan ifadeler şunlar: "Bosna Hersekli başarılı oyuncu ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edildi, forma giydiği karşılaşmalarda koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaz döneminde beklentiyi çok yükseltmişti. Rade Krunic'i taraftar sosyal medyadan eleştiriyor. Oyuncu şu anda zorluk çektiğini düşünüyor. Ancak endişelenmeye gerek olmadığı gerçek. Çünkü teknik heyetin fikirleri de bu yönde, Fred'in dönüşüyle rahatlayacağı biliniyor.
"BUNDAN SONRA KULÜBEDE!"
Fenerbahçe'nin baskıya ve pasa dayalı sisteminde çok önemli bir yeri olan Fred'in dönüşüyle Krunic rahat edecek. Şu anda baskı altında. Milan'da etkili performansını ortaya koyduğu günlere geri döneceğine inanılıyor. Samsun mücadelesi hariç Başakşehir, Ankaragücü, Antalya ve Alanya maçlarında hep sahadaydı. Rize karşısındaki başarısız performansından sonra 2. devrede kulübeye alındı. Bundan sonraki maçlarda yedek başlayacak..."
F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 asiste imza attı.
Son olarak Çaykur Rizespor maçında Mert Hakan Yandaş'ın Krunic'in yerine oyuna girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe'de, Boşnak orta saha oyuncusu adeta günah keçisi ilan edildi. Fransız onefootball sitesinde Rade Krunic süreciyle ilgili çarpıcı bir analiz görüldü.
"ŞU ANDA ZORLUK ÇEKİYOR"
Yazıda yer alan ifadeler şunlar: "Bosna Hersekli başarılı oyuncu ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edildi, forma giydiği karşılaşmalarda koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaz döneminde beklentiyi çok yükseltmişti. Rade Krunic'i taraftar sosyal medyadan eleştiriyor. Oyuncu şu anda zorluk çektiğini düşünüyor. Ancak endişelenmeye gerek olmadığı gerçek. Çünkü teknik heyetin fikirleri de bu yönde, Fred'in dönüşüyle rahatlayacağı biliniyor.
"BUNDAN SONRA KULÜBEDE!"
Fenerbahçe'nin baskıya ve pasa dayalı sisteminde çok önemli bir yeri olan Fred'in dönüşüyle Krunic rahat edecek. Şu anda baskı altında. Milan'da etkili performansını ortaya koyduğu günlere geri döneceğine inanılıyor. Samsun mücadelesi hariç Başakşehir, Ankaragücü, Antalya ve Alanya maçlarında hep sahadaydı. Rize karşısındaki başarısız performansından sonra 2. devrede kulübeye alındı. Bundan sonraki maçlarda yedek başlayacak..."
F.BAHÇE'DE NE YAPTI?
Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 1 asiste imza attı.