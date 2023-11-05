Fransa'da haftanın maçında gol sesi çıkmadı

Ligue 1'in 11. hafta karşılaşmasında Marsilya ile Lille 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fransa'da haftanın maçında gol sesi çıkmadı
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05 Kasım 2023 00:52
Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Lille'de milli oyuncu Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Marsilya 13, Lille ise 19 puana yükseldi. 

Marsilya, önümüzdeki hafta Lens'e konuk olacak. Lille sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.

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