Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Mathieu van der Poel kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Alpecin-Fenix takımının Hollandalı sporcusu Mathieu van der Poel kazandı.



Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Perros-Guirec yerel idaresiyle Mur-de-Bretagne kasabası arasındaki 183,5 kilometrelik ikinci etabında van der Poel, 4 saat 18 dakika 30 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.



Tepelik ikinci etabı UAE Emirates ekibinden Sloven Tadej Pogacar ikinci, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic ise üçüncü sırada bitirdi.



Turdaki ilk etap galibiyetini alan 26 yaşındaki Mathieu van der Poel, toplamda 8 saat 57 dakika 25 saniyelik süresiyle genel klasman lideri Fransız Julian Alaphilippe'i geride bıraktı ve sarı mayonun yeni sahibi oldu.



Organizasyon, yarın Lorient kentiyle Pontivy yerel idaresi arasındaki 182,9 kilometrelik üçüncü etapla devam edecek.



Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.



