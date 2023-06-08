Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova
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08 Haziran 2023 22:31
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.

Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.

Muchova cumartesi günü oynanacak finalde Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.

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