Fransa Açık'ta tek kadınların ilk finalisti Çek Muchova

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda ilk finalist Çek Karolina Muchova oldu.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. gününde 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya klasmanının 43 numarası Muchova karşı karşıya geldi.



Bu sezon grand slam maçlarında hiç yenilmeyen ve Fransa Açık'ta yarı finale set vermeden gelen Sabalenka'yı 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Çek raket kariyerinde ilk kez finale yükseldi.



Muchova cumartesi günü oynanacak finalde Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia maçının galibiyle karşılaşacak.



