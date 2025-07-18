Frankowski'ye Fransa'dan çifte talip!

Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımla bir sezon geçiren Polonyalı oyuncunun temsilcileri, geleceğini netleştirmek üzere İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu için devreye giren ilk kulüp, onu geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen RC Lens oldu. Fransız ekibi, Frankowski'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak tek talip Lens değil.
RENNES DE DEVREDE
L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekibi Rennes de Frankowski'yi transfer listesinin üst sıralarına aldı. Adrien Truffert ve Lorenz Assignon'un takımdan ayrılması sonrası uzun süredir beklemede olan Rennes, transferde daha aktif bir döneme girmiş durumda.
Haberde, Frankowski'nin Galatasaray'dan ayrılmasının artık kesin gözüyle bakıldığı, kulübün ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi. Rennes'in, oyuncunun yüksek profilinden ötürü Avrupa'dan ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 12 maçta forma giyip 1 asist üretti.
30 yaşındaki futbolcu için devreye giren ilk kulüp, onu geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gönderen RC Lens oldu. Fransız ekibi, Frankowski'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak tek talip Lens değil.
RENNES DE DEVREDE
L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekibi Rennes de Frankowski'yi transfer listesinin üst sıralarına aldı. Adrien Truffert ve Lorenz Assignon'un takımdan ayrılması sonrası uzun süredir beklemede olan Rennes, transferde daha aktif bir döneme girmiş durumda.
Haberde, Frankowski'nin Galatasaray'dan ayrılmasının artık kesin gözüyle bakıldığı, kulübün ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi. Rennes'in, oyuncunun yüksek profilinden ötürü Avrupa'dan ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Frankowski, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 12 maçta forma giyip 1 asist üretti.