Frank Boya için Trabzonspor'a iki Fransız rakip

Trabzonspor'un Obi Mikel'in yerine ön liberoya düşündüğü isimlerden biri olan Frank Boya için haber geldi.

Frank Boya için Trabzonspor'a iki Fransız rakip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2020 11:49
Obi Mikel'in ayrılmasıyla beraber ön libero mevkiine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un iki gözdesi var.

Birisi sezon sonunda Leicester City'den ayrılacak olan Nampalys Mendy diğeri ise Belçika'nın Mouscron takımıyla sözleşmesi biten Frank Boya.

Kamerunlu oyuncu için ülkesinden yabancı basında, Trabzonspor'un rakiplerinin Metz ve Lens takımları olduğu iddia edildi.

Mouscron oyuncusu Frank Boya, bu sezon takımı ile 30 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için