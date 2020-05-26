Obi Mikel'in ayrılmasıyla beraber ön libero mevkiine takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un iki gözdesi var.Birisi sezon sonunda Leicester City'den ayrılacak olan Nampalys Mendy diğeri ise Belçika'nın Mouscron takımıyla sözleşmesi biten Frank Boya.Kamerunlu oyuncu için ülkesinden yabancı basında, Trabzonspor'un rakiplerinin Metz ve Lens takımları olduğu iddia edildi.Mouscron oyuncusu Frank Boya, bu sezon takımı ile 30 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.