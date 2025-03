Foti: 'Öz güvenimiz yerinde'

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, ligdeki Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Salvatore Foti, Youssef En-Nesyri'nin performansı için gelen soruya, "En-Nesyri için şunu söyleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tüm oyuncularımız gol için ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. İyi bir kadromuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." yanıtını verdi.



Fenerbahçe'deki gol dağılımın çok sayıda oyuncuda olmasını değerlendiren Foti, "Bu da takımın çok iyi çalışma yaptığını gösteriyor. Saha içindeki mücadelenin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim için iyi bir istatistik. Bunun devam etmesini istiyoruz." dedi.



Foti, son olarak savunmadaki başarılı istatistiklerinin hatırlatılmasının ardından, "Tabii ki bu da defansif olarak iyi çalıştığımızı gösteriyor. Blok olarak geride olduğumuzda iyi pozisyon alıyoruz. Bu da savunma anlamındaki performansımızı gösteriyor. Önümüzdeki maçlar için öz güvenimiz yerinde." yanıtını verdi.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarıda hızlı başladık. Golü bulmak için oynadık. Golden sonra farkı artırmak için devam ettik ve ilk yarıyı 3 farklı kapattık. İkinci yarı skoru korumaya yöneldik çünkü mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.



MILAN SKRINIAR



Skriniar'ın performansını da değerlendiren Foti, "O bizler için her zaman çok önemli bir oyuncu. Takıma yardım ediyor. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Gençken Sampdoria'da beraber çalışmıştık. Kulüp onu transfer ederek büyük bir iş başardı. Kendisi çok faydalı, antrenmanlarda da çok çalışıyor. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



YOUSSEF EN-NESYRI



Youssef En-Nesyri'nin her zaman oynamak ve gol atmak istediğini dile getiren Foti, "Onunla ilgili hiçbir problem yok. Youssef her zaman oynamak ve gol atmak isteyen bir oyuncu. Hocamız, Avrupa maçları öncesinde onu erken çıkarıp dinlendirmek istedi. 3-0 olunca istem dışı rahatlama olmasının normal olduğunu düşünüyorum ama önemli olan o durumda bile oyunu kontrol ediyor olmamızdı. Rakibimize pek şut imkanı vermedik, kazanmak önemliydi ve takım bunun için yeterli performansı gösterdi. Bundan dolayı mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.



Takımın gelişiminden çok memnun olduklarını aktaran Foti, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yeni sistemle hem daha iyi savunma hem de daha iyi hücum yapıyoruz. Kompakt bir görüntü sergiliyoruz. Sahada her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz. Hem önde hem de savunmada. Takım defans ve atak anlamında daha iyiye gidiyor. Oyuncuların bu yeni sistemi çok iyi benimsediğini düşünüyorum. Hala gelişim marjımızın olduğunu düşünüyorum. Her zaman bir sonraki maç en önemli maçtır, önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor."