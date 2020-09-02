Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 16:29
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için