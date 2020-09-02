Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.