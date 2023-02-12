Fortuna Sittard'dan depremzedeler için destek

GOL OĞUZHAN'DAN

"BU İŞİ AŞACAĞIZ"

TOPLANACAK BAĞIŞLAR DEPREMZEDELERE

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Fortuna Sittard, FC Emmen ile oynadığı lig mücadelesine, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı.Kadrosunda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da olduğu Fortuna Sittard'ın FC Emmen'e karşı oynadığı maçtaki formalarının göğsüne Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için başlatılan kampanya yer aldı.Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, maçta giyilen formaların açık arttırmada satılarak gelirin Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere bağışlanacağı belirtildi.Depremde hayatını kaybedenler için maçın başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burak Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Maçın tek gölünü 76. dakikada atan Oğuzhan Özyakup, kenara gelerek üzerindenyazılı tişortü tribünlere gösterdi.Maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özyakup, maçı kazanmalarına rağmen buruk olduklarını belirterekdedi.Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda'daki herkese teşekkür ettiğini belirterekdiye konuştu.Depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile irtibata geçtiğini anlatan Yılmaz,dedi.Türkiye'nin her yanında afet bölgesine yapılan yardımların çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz,şeklinde konuştu.2022-2023 sezonunun başında Gaziantepspor'dan Fortuna Sittard'a transfer olan Doğan Erdoğan, hafta boyunca hiç maçları düşünemediğini dile getirerekdiye konuştu.Kulübünün Giro555 bağış kampanyasına destek çağrısında bulunduğunu kaydeden Erdoğan, maçta giyilen formaların da satışa çıkarılıp elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harcanacağına işaret etti.