Formula 1'de korkutan kaza!

Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda Haas pilotu Romain Grosjean korkunç bir kaza yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Formula 1'de korkutan kaza!
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29 Kasım 2020 17:27
Formula 1 Bahreyn GP'nin ilk turunda çok büyük bir kaza yaşandı.

Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti. Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patladı. Araçtan alevler yükseldi. Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.

Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı.

Doktorların geçtiği ilk bilgilendirmeye göre Grosjean'ın boynunda ve elinde ufak yanıklar var ancak bunun ötesinde bir sağlık sorunu yok.







* Görüntüler, canlı yayından alınmıştır.



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