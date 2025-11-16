FOMGET'ten 8 gollü zafer!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın SK takımını 8-0 yendi.
Ünye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 7. ve 63. dakikada Başak İçinözbebek, 20-26. dakikada Arzu Karabulut, 29-72. dakikada Olha Ovdiychuk, 31-81. dakikada Suliat Olajumoke Abideen'in golleriyle sahadan 8-0 üstün ayrıldı.
