FOMGET Kadın Futbol Takımı, G.Saray'ı yenmek istiyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahalarında Galatasaray Petrol Ofisi ile yapacakları maçta galip gelerek devreyi lider bitirmek istediklerini belirtti.



Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Ligde oynadıkları 8 maçta 7 galibiyet, bir de beraberlik aldıklarını anımsatan Öksüz, başarılı sonuçlar için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



Öksüz, ligin 9. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Galatasaray Petrol Ofisi maçının hazırlıklarına başladık. İki hafta önce Fenerbahçe maçında sakatlanan futbolcularımızı Galatasaray Petrol Ofisi maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli bir maç. Galatasaray Petrol Ofisi maçında takımıma güveniyorum. Farklı bir skorla galip geleceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi yenerek devre arasına lider girmek istiyoruz."









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