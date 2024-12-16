Foden: 'Tam anlamıyla bir hayal kırıklığı'

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United 88 ve 90. dakikalarda bulduğu iki golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.



United'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (P) ve Amad Diallo kaydetti.

"İŞLER TERS GİTTİĞİNDE... DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR"



Maçın ardından konuşan Manchester City oyuncularından Phil Foden, "Büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradım. Oyun bizim elimizdeydi. 1-0 öndeyken oyunu kontrol ediyorduk. Topa daha fazla sahiptik. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum ama biz oyundan kopuyoruz ve onlar iki gol atıyor. Şu anda böyle olmaya devam ediyor. Şimdi birbirimize kenetlenmeli, yeniden inşa etmeli ve tekrar başlamalıyız.



Kısa bir süre içinde bu kadar çok maç kaybetmeye alışık değiliz. Ama bazen hayatta bunu tecrübe etmek zorundasınız, her zaman kazanamazsınız. İşler ters gittiğinde... Daha da kötüye gidiyor. Bir arada kalmalı ve yeniden toparlanmalıyız.



Yüzde yüz kontrol bizdeydi. 1-0 öndeydik. Maçı 1-1'de bitirebilirsiniz ama hemen ardından ikinciyi yiyemezsiniz, bu kabul edilemez. Bu da onlardan biri, böyle işte....



Başlangıçta birkaç maç kaybettiğinizde hayır bu bir zihniyet sorunu değildir ama çok fazla yenildiğinizde zihinsel bir şeyler var gibi geliyor. Bundan kurtulmamız, kazanan anlayışına geri dönmemiz ve kendimizi toparlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol 2 asist üreten İngiliz yıldız, henüz Premier Lig'de golle tanışamadı.



