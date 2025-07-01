Charlotte'un Bank of America Stadı'nda

⚽️German Cano, Fluminense'yi Inter karşısında böyle öne geçirdi! pic.twitter.com/zS8pOmHokx



— Sporxtv (@sporxtv) June 30, 2025



Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

İtalya devi Inter ile Brezilya ekibi Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşılaştı.oynanan maçı, Brezilya temsilcisi maçın başında ve sonunda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.Mücadelenin henüz 3. dakikasında, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 90+3. dakikadamaça son noktayı koydu.Inter'de Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Benjamin Pavard ve Zinho Vanheusden sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyurulmuştu. Konuyla ilgili İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı.