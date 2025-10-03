Florian Wirtz'ten Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında süre vermediği Leroy Sane'yi maçın ardından görüntülü aradı.
İstanbul'a geldiği günden beri bir otelde kalan Sane'nin yanında Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Liverpool'un yıldızı Florian Writz vardı. Çünkü Liverpool maçının ardından İngiltere'ye dönmemiş, aynı otele yerleşmişti.
Alman futbolcu, Okan Buruk'u galibiyetten ötürü tebrik ederken Galatasaray taraftarından çok etkilendiğini sözlerine ekledi.
