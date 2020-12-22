Flavio: "Trabzonspor büyük takımdır, her yerde kazanmak için oynar"

Trabzonspor'da Flavio Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Flavio: 'Trabzonspor büyük takımdır, her yerde kazanmak için oynar'
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22 Aralık 2020 18:14
Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu Flavio, 1-0 kazandıkları Hatayspor mücadelesinin ardından konuştu.

Mücadele için konuşan ve galibiyeti Özkan Sümer'e armağan eden Flavio, "Zor bir maç olacağının farkındaydık. Hatayspor'un iyi, organize bir takım olduğunu biliyorduk. Trabzonspor içeride ve dışarıda kazanmak için oynar, büyük takımdır. Biz de kazanmak için oynadık ve kazandık. Adaptasyon sürecimi atlattım. İyi mücadele etmeye, oynamaya çalıştım. Maç oynayarak ritim kazanıyorum. Hocam görev verince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu galibiyet Özkan Sümer'e, efsanemize armağan olsun." dedi.


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