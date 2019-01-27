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Flaş iddia: "LeBron James, Luke Walton'ı istemiyor"

Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in, Luke Walton'ı istemediğine dair iddialar gündeme geldi.

ESPN muhabiri Brian Windhorst'un "Brian Windhorst & the Hoop Collective" podcastinde, LeBron James ve arkadaşlarıyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Windhorst gibi ESPN'de çalışan basketbol yazarı Jackie MacMullan, "Lakers'ta işler biraz gergin. Jeanie Buss (Takım sahibi), Luke Walton'ın arkasında güçlü bir şekilde duruyor. Jeanie'nin, "Luke'u burada istiyorum, yüzde 100 onun arkasındayım." dedi. Ancak, Earvin Magic Johnson, bu düşünceyi tersine çevirebilir. Çünkü, onlar kardeş gibi. LeBron James ve arkadaşları ise Luke Walton'ın değişmesini istiyor." iddiasını ortaya attı.

Brian Windhorst de bazı Lakers muhabirlerinin, LeBron James'in direkt olmasa da dolaylı yollardan Luke Walton'ı göndermek istediğine dair söylentiler aldığını iletti.

Luke Walton: "Magic Johnson beni göndermeyecek"

Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton, görevinden alınmak gibi bir korkusu olmadığını dile getirildi.

"Magic Johnson ile aram çok iyi." diyerek sözlerine başlayan Luke Walton, "Dürüst olmak gerekirse, onunla günün her vakti telefonlaşırız. Sürekli basketbol konuşuruz. O kazanmak istiyor, ben kazanmak istiyorum. İkimiz de aynı düşünce içerisindeyiz. Beni göndermek gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim." ifadelerini kullandı.

30 Ekim'de yaptıkları topantı hakkında konuşan Walton, "Birebir konuştuk. Geleceğe yönelik düşüncelerimiz, planlarımız, hedeflerimiz aynı. O günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Büyük hedefimize ulaşmak için zamana ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.




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