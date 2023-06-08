Flaş iddia: 'Galatasaray, Uğurcan ile anlaştı!'

Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve 8+3 yabancı kuralının devam edecek olmasının ardından Galatasaray'da kurmaylar Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan milli kaleci bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Avrupa'dan eskisi kadar talibi olmayan Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde "Trabzonspor'un kaptanını satmam" demesine rağmen tecrübeli eldivenin Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Uğurcan Çakır arasındaki pazarlıklarda anlaşma sağlandığı vurgulandı. Sarı-kırmızılıların 30-35 milyon liralık teklifine Uğurcan Çakır'ın yeşil ışık yaktığı vurgulandı. Uğurcan Çakır'ın sarı-kırmızılı kurmaylara, "Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek" cevabını verdiği belirtildi.
TAKAS FORMÜLÜ
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferindeki formülü belirlediği vurgulandı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu transferi 5-6 milyon euro bonservis bedeli ya da Mostafa Mohamed başta olmak üzere takas artı bir miktar para formülüyle bitirmeye kararlı olduğu aktarıldı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki transfer pazarlıklarının sürdüğü vurgulandı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN KARİYERİ
Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da 44 maçta şans buldu ve kalesinde 62 gol gördü. Tecrübeli eldiven 18 maçta ise kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.
Trabzonspor altyapısında yetişen Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 22 maçta şans buldu. 27 yaşındaki file bekçisiyle İngiltere'den Sheffield United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.
Avrupa'dan eskisi kadar talibi olmayan Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde "Trabzonspor'un kaptanını satmam" demesine rağmen tecrübeli eldivenin Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Uğurcan Çakır arasındaki pazarlıklarda anlaşma sağlandığı vurgulandı. Sarı-kırmızılıların 30-35 milyon liralık teklifine Uğurcan Çakır'ın yeşil ışık yaktığı vurgulandı. Uğurcan Çakır'ın sarı-kırmızılı kurmaylara, "Trabzonspor'un da menfaatleri çok önemli. Onlarla da anlaşmanız gerekecek" cevabını verdiği belirtildi.
TAKAS FORMÜLÜ
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferindeki formülü belirlediği vurgulandı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu transferi 5-6 milyon euro bonservis bedeli ya da Mostafa Mohamed başta olmak üzere takas artı bir miktar para formülüyle bitirmeye kararlı olduğu aktarıldı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki transfer pazarlıklarının sürdüğü vurgulandı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN KARİYERİ
Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da 44 maçta şans buldu ve kalesinde 62 gol gördü. Tecrübeli eldiven 18 maçta ise kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.
Trabzonspor altyapısında yetişen Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 22 maçta şans buldu. 27 yaşındaki file bekçisiyle İngiltere'den Sheffield United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.