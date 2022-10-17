Flamengo'nun gözü Diego Rossi'de!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Flamengo'nun teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Flamengo'nun gözü Diego Rossi'de!
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17 Ekim 2022 11:10
Diego Rossi
Diego Rossi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Urguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi için bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FLAMENGO, TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Brezilyalı gazeteci Wilson Pimentel, Flamengo'nun Diego Rossi'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlandığını belirtti...

2025'E KADAR KKONTRATI BULUNUYOR

24 yaşındaki Rossi'nin Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

1 GOL 7 ASİST

Yönetimin, geçtiğimiz sezon başında kiraladığı daha sonra 5.5 milyon euro'luk opsiyon hakkını kullanarak MLS'den bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu; bu sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi. 

 
 

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