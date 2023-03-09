Fiorentina - Sivasspor: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak.Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalacak. Fiorentina - Sivasspor maçı TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.Terracciano; Dodo, Martinez-Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Ikone; JovicAli Şaşal; Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur; Hakan Arslan, Cofie, Charisis; Samu Saiz, Caicedo, Erdoğan.Fiorentina'da en önemli eksik Aleksa Terzic olarak görünüyor.Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak.Artemio Franchi Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.