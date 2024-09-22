İtalya Serie A 5. hafta maçında Fiorentina, Lazio ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller 49, ve 90. dakikalarda ikisi de penaltıdan olmak üzere Albert Guomundsson'dan geldi. Lazio'nun tek golünü 41. dakikada Mario Gila attı. Fiorentina, geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi.



İtalya Serie A'da Fiorentina, sezonun ilk galibiyetini aldı



Bu sonuçla birlikte Fiorentina, puanını 6'ya çıkarırken Lazio 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Fiorentina, Empoli deplasmanına gidecek. Lazio ise Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



