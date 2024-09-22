Fiorentina, Lazio'ya karşı geriden gelerek kazandı

İtalya Serie A 5. hafta maçında Fiorentina, evinde Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fiorentina, Lazio'ya karşı geriden gelerek kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 15:28
Son güncelleme 22 Eylül 2024 17:01
İtalya Serie A 5. hafta maçında Fiorentina, Lazio ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller 49, ve 90. dakikalarda ikisi de penaltıdan olmak üzere Albert Guomundsson'dan geldi. Lazio'nun tek golünü 41. dakikada Mario Gila attı. Fiorentina, geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi.

İtalya Serie A'da Fiorentina, sezonun ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, puanını 6'ya çıkarırken Lazio 6 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Fiorentina, Empoli deplasmanına gidecek. Lazio ise Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery