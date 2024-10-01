Fink'ten Beşiktaş - Frankfurt yorumu!

Michael Fink, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt arasında oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fink'ten Beşiktaş - Frankfurt yorumu!
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01 Ekim 2024 16:35
Beşiktaş ve Eintracht Frankfurt formaları giyen Michael Fink, iki ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ATEŞLİ BİR ATMOSFER BEKLİYOR"

Eintracht Frankfurt'u bekleyen atmosfer hakkında konuşan Michael Fink, "Frankfurt'u ateşli bir atmosfer bekliyor. Soğukkanlılıklarını korumaları gerekiyor. O zaman kazanan taraf olacaklardır." dedi.

Türkiye'deki futbol anlayışının Almanya'dan farklı olduğunu söyleyen Fink, "Taraftarların duygusallığı, ülke, şehir, Almanya'dan daha farklı ve daha aşırı. İnsanlar, futbol için her şeyini veriyor. Bu kesinlikle Eintracht Frankfurt için önenli bir maç olacak." dedi.

"DAHA KALİTELİLER"

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt karşılaşmasında Alman ekibini favori olarak gördüğünü söyleyen Michael Fink, "Eintracht Frankfurt'un kalite açısından daha iyi olduğuna inanıyorum." sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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