Filipe Luis'ten Fenerbahçe'ye ret!

Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, Mourinho sonrası Flamengo'dan Filipe Luis ile ilgilendiği iddia edildi.
FENERBAHÇE'DEN TEMAS
UOL'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis için Brezilya temsilcisi ile iletişime geçti.
Fenerbahçe'nin, Brezilyalı teknik adam için Flamengo'ya tazminat ödemeyi de göze aldığı öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER İLERLEMEDİ
Filipe Luis'in, Flamengo'daki görevini tamamlamadığını düşündüğü, Flamengo'nun da Luis'in ayrılığına sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin ilerlemediği yazıldı.
Flamengo'ya Eylül 2024'te imza atan 40 yaşındaki genç teknik adam, Brezilya temsilcisinin başında 64 maçta 2.22 puan ortalaması yakaladı.
