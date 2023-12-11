Filipe Luis: ''Pişmanlığım Di Maria ve karısı''

Atletico Madrid'in eski savunma oyuncusu Filipe Luis, profesyonel futbol yaşantısındaki en büyük pişmanlığını açıkladı.



Brezilyalı sol bek Filipe Luis, 'Charla Podcast'e verdiği röportajda, Atletico Madrid'de Real Madrid'e karşı hararetli Madrid derbisinde oynadığı dönemden bir hikaye anlattı.



Luis, maç öncesinde, o dönem Atletico'nun yıldız forveti olan Agüero'nun, Angel di Maria'nın kafasına girmek için kendisine bir tüyo ile yaklaştığını söyledi.



''PİŞMANLIĞIM ANGEL DI MARIA''



Luis, "Kariyerimin en büyük pişmanlığı hakkında kalbimi açacağım" diyerek, "Yaptığım için gerçekten pişman olduğum ve zamanda geriye gidip bunu bir daha yapmamak istediğim bir şey varsa o da Angel Di María'ya karşıydı.'' dedi.



''ONA KARISINDAN BAHSETMEMİ SÖYLEDİ''



Sözlerine devam eden Luis, "Atletico de Madrid'e vardım ve Real Madrid'e karşı oynayacaktık. Kun Agüero bana şunları söyledi: 'Filipe, eğer ona yaklaşıp karısından bahsedersen kaybolur, oyunu terk eder. İlk fırsatta ona karısından bahset.' Di María'ya geldim ve karısı hakkında bir şeyler söyledim; Ona küfrettim, karısının adını söyledim. Ve orada bana baktı, üzüldü ve gerçekten iyi bir performans göstermedi.'' ifadelerini kullandı.



''BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEDİM''



2010 yılında oynanan o maçı Real Madrid'in 2-0 kazandığını söyleyen Filipe Luis, "Eve geldim ve çok pişman oldum. Di Maria'yı arayıp ondan binlerce kez özür diledim.'' şeklinde konuştu.





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