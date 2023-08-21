Filenin Sultanları'ndan 3'te 3!

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Çekya 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'ndan 3'te 3!
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21 Ağustos 2023 17:57
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 20:05
2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Çekya'yı 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 skorla 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Kadın Voleybol Milli Takımımız gruptaki 4. maçında çarşamba günü Yunanistan ile karşılaşacak. 

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