Filenin Sultanları'ndan 3'te 3!

2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, Çekya'yı 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 skorla 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Kadın Voleybol Milli Takımımız gruptaki 4. maçında çarşamba günü Yunanistan ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, Çekya'yı 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 skorla 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Kadın Voleybol Milli Takımımız gruptaki 4. maçında çarşamba günü Yunanistan ile karşılaşacak.