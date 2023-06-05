'Filenin Sultanları' ilk haftayı 4. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4. sırada tamamladı.



Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan "Filenin Sultanları", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.



Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.



İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.



İkinci hafta maçları Hong Kong'da



"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak.



14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.



Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:



14 Haziran Çarşamba:



15.30 Hollanda-Türkiye



15 Haziran Perşembe:



12.00 Polonya-Türkiye



16 Haziran Cuma:



08.30 Türkiye-Kanada



18 Haziran Pazar:



12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye





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