Filenin Efeleri, Yunanistan'ı devirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi.

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Filenin Efeleri, Yunanistan'ı devirdi!
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02 Eylül 2023 19:47
Son güncelleme 02 Eylül 2023 19:53
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-1 yendi. Milliler, gruptaki ilk galibiyetini elde etti

Grubundaki ilk galibiyetini elde eden milliler, dördüncü maçında 4 Eylül Pazartesi günü Portekiz'le karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matiç (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Faik Samed Güneş)

Yunanistan: Petreas, Mouchlias, Koumentakis, Tzourits, Galiotos, Raptis (Kokkinakis, Linardos, Chandrinos, Protopsaltis, Chakas, Voulkidis, Tzioumakas)

Setler: 22-25, 26-24, 25-19, 25-23

Süre: 120 dakika (27, 33, 28, 32)

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