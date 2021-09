Filenin Efeleri, Finlandiya'ya kaybetti! Yeni rakip Sırbistan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi.



Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen "Filenin Efeleri" ev sahibi ekiple karşılaştı.



Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken takımlar servisler dışında fazla hata yapmadı. 13-13'e kadar başa baş gelen maçta iyi savunma ve etkili hücum yapan Finlandiya karşısında varlık gösteremeyen milliler, seti 25-17 kaybederek 1-0 geri düştü.



İkinci sete de iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmada 8-4 üstünlük kuran Finlandiya karşısında çabuk toparlanan ve 10-0'lık seri bulan ay-yıldızlı ekip, durumu 14-8'e getirdi. Etkili oyununu sürdüren A Milli Takım, seti 25-16 alarak skorda 1-1 beraberliği sağladı.



Karşılaşmanın üçüncü setinde de ilk sete benzer bir senaryo gerçekleşti. Finlandiya, 14-13'ten sonra farkı açmak istese de milliler bu kez oyundan düşmedi ve rakibini takibini sürdürdü. Setin son bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu ve üstünlük birkaç kez el değiştirdi. İki takım da set sayısı şanslarından yararlanamazken A Milli Takım, seti 29-27 alarak 2-1 öne geçti.



"Filenin Efeleri" dördüncü sete iyi başladı. 5-2 üstünlük kuran milliler, üstünlüğünü sürdüremedi. 6-6'da beraberliği yakalayan Finlandiya, iyi bir performans sergiledi. Konsantrasyonunu kaybeden ay-yıldızlılar, rakibinin farkı açarak seti kazanmasına engel olamadı. Yaklaşık 25 dakika süren seti 25-18 kazanan ev sahibi takım, skora 2-2 beraberlik getirdi.



Karar setini daha iyi oynayan A Milli Takım, saha değişimine 8-5 önde girdi. Son bölümü iyi oynayamayan ay-yıldızlılar, seti 15-13, maçı da 3-2 kaybetti.



Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija'nın ürettiği 28 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Efe Mandıracı ve Yiğit Gülmezoğlu 14'er, Vahit Emre Savaş ise 13 sayı kaydetti. Mert Matic 3, Burak Güngör 2, Murat Yenipazar 1 sayı alabildi. Finlandiya'da 22 sayı üreten Sivula galibiyeti getiren isim oldu.



C Grubu'nu 10 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda A Grubu 2'ncisi Sırbistan ile eşleşti. Polonya'nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçı 12 Eylül Pazar günü yapılacak.



Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benedikt Geukes (Almanya)

Finlandiya: Esko, Suihkonen, Siirila, Sivula, Ronkainen, Sinkkonen (Kerminen, Jokela, Lankinen, Nikula, Makinen, Köykka, Jauhiainen)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Efe Bayram, Oğulcan Yatgın)



Setler: 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13

Süre: 132 dakika (22, 26, 40, 24, 20)