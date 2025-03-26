FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ödüllerini açıkladı

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonunu 125 milyon dolar ile ödüllendireceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ödüllerini açıkladı
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26 Mart 2025 13:21
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonunu 125 milyon dolar ile ödüllendireceğini açıkladı.

Ben Jacobs'un haberine göre, katılım ödülleri ise toplamda 525 milyon doları bulacak. UEFA kulüpleri, sıralama ve gelirlerine göre değişken bir ödül alacak; En yüksek payı Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüpler alacak.

Conmebol (Libertadores) kulüpleri yaklaşık 15.21 milyon dolar alırken, Concacaf (Kuzey-Orta Amerika ve Karayip Konfederasyonu), CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) ve AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) kulüpleri 9.55 milyon dolar, OFC (Okyanusya Futbol Konfederasyonu) takımları ise 3.58 milyon dolar kazanacak.

Buna ek olarak, FIFA, sportif performansa dayalı 475 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu.

Gruplarda her galibiyet 2 milyon dolar, beraberlik ise 1 milyon dolarla ödüllendirilecek.

Son 16'ya kalma: 7.5 milyon dolar

Çeyrek finale geçiş: 13.125 milyon dolar

Yarı finale yükselme: 21 milyon dolar

Finalist takımlar: 30 milyon dolar

Şampiyon ise 40 milyon dolar kazanacak.

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