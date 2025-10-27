27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e uluslararası görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev alacak.

calendar 27 Ekim 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım'da Slovakya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında düdük çalacak. 

Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino mücadele edecek.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
