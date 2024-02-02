FIFA'dan Lyon'a izin: Benrahma açıklandı

Lyon, West Ham'dan Said Benrahma için anlaşma sağlasa da belgeleri yetiştiremediği için transfer iptal olmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı.



FIFA, Benrahma için Lyon'un yaptığı itirazı kabul etti. Fransız ekibi, bu gelişme sonrası Said Benrahma'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralaık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Benrahma, West Ham ile 155 maça çıktı. 24 gol ve 19 asist yaptı.



