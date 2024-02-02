FIFA'dan Lyon'a izin: Benrahma açıklandı

FIFA, belgeleri yetiştiremediği için Said Benrahma transferini gerçekleştiremeyen Lyon'un itirazını kabul etti. Oyuncu, Fransız ekibine imza attı. İşte detaylar...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
FIFA'dan Lyon'a izin: Benrahma açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2024 17:57
Son güncelleme 02 Şubat 2024 20:19
Lyon, West Ham'dan Said Benrahma için anlaşma sağlasa da belgeleri yetiştiremediği için transfer iptal olmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı.

FIFA, Benrahma için Lyon'un yaptığı itirazı kabul etti. Fransız ekibi, bu gelişme sonrası Said Benrahma'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralaık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Benrahma, West Ham ile 155 maça çıktı. 24 gol ve 19 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery