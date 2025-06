FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli olacak

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 22 Haziran'da yapılacak 4 maçla grup mücadelesi sona erecek.



Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.



C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.



Müsabakaların programı şöyle:



C Grubu:



18.30 Belçika-Çekya



21.15 Karadağ-Portekiz



D Grubu:



16.15 İsveç-İspanya



19.00 Büyük Britanya-Almanya