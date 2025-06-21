FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli olacak

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 22 Haziran'da yapılacak 4 maçla grup mücadelesi sona erecek.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.
C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Belçika-Çekya
21.15 Karadağ-Portekiz
D Grubu:
16.15 İsveç-İspanya
19.00 Büyük Britanya-Almanya
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.
C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Belçika-Çekya
21.15 Karadağ-Portekiz
D Grubu:
16.15 İsveç-İspanya
19.00 Büyük Britanya-Almanya
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