20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
0-1
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
2-1
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-1
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-0
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-1
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-1
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-1

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli olacak

22 Haziran'da yapılacak dört maç, çeyrek finalistleri belirleyecek.

calendar 21 Haziran 2025 09:40 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 10:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli olacak
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 22 Haziran'da yapılacak 4 maçla grup mücadelesi sona erecek.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.

C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.

Müsabakaların programı şöyle:

C Grubu:

18.30 Belçika-Çekya

21.15 Karadağ-Portekiz

D Grubu:

16.15 İsveç-İspanya

19.00 Büyük Britanya-Almanya


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