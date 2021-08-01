FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers'ta Sırbistan'a kaybettik

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan'a 55-51 mağlup oldu.
Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 5. müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına 28-23 geride gitti.
Üçüncü çeyreği 36-35 üstün geçen Sırbistan, salondan 55-51 galip ayrıldı.
Bu sonuçla milli takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Sırbistan ise 5. galibiyetini aldı.
Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 5. müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına 28-23 geride gitti.
Üçüncü çeyreği 36-35 üstün geçen Sırbistan, salondan 55-51 galip ayrıldı.
Bu sonuçla milli takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. Sırbistan ise 5. galibiyetini aldı.