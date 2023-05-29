Fernando Muslera yol ayrımında

Galatasaray'da 1 sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera takımdan ayrılmayı düşünüyor. Son kararını ailesiyle verecek olan Muslera'nın alternatifleri belirlenmiş durumda.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera yol ayrımında
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29 Mayıs 2023 10:06
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 10:15
Galatasaray'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.

2011 senesinde Türkiye'ye gelen Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'ın hemde Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla lig şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını elde etti.

Geldiği dönemden beri 14 kupa kazanan Fernando Muslera 15.'yi kazanmaya da çok çok yaklaştı.

AİLESİYLE KARAR VERECEK

36 yaşında giren tecrübeli kaleci sözleşmesi gelecek yıl bitmesine rağmen gelecek planları yapmaya başladı.

Ailesiyle konuştuktan sonra Okan Buruk ve yöneticilerle konuşacak olan Muslera'nın yerine alternatifler belirlenmiş durumda.

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