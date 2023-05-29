Fernando Muslera yol ayrımında

Galatasaray'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.
2011 senesinde Türkiye'ye gelen Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'ın hemde Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla lig şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını elde etti.
Geldiği dönemden beri 14 kupa kazanan Fernando Muslera 15.'yi kazanmaya da çok çok yaklaştı.
AİLESİYLE KARAR VERECEK
36 yaşında giren tecrübeli kaleci sözleşmesi gelecek yıl bitmesine rağmen gelecek planları yapmaya başladı.
Ailesiyle konuştuktan sonra Okan Buruk ve yöneticilerle konuşacak olan Muslera'nın yerine alternatifler belirlenmiş durumda.
2011 senesinde Türkiye'ye gelen Uruguaylı yıldız hem Galatasaray'ın hemde Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla lig şampiyonluk yaşayan oyuncusu unvanını elde etti.
Geldiği dönemden beri 14 kupa kazanan Fernando Muslera 15.'yi kazanmaya da çok çok yaklaştı.
AİLESİYLE KARAR VERECEK
36 yaşında giren tecrübeli kaleci sözleşmesi gelecek yıl bitmesine rağmen gelecek planları yapmaya başladı.
Ailesiyle konuştuktan sonra Okan Buruk ve yöneticilerle konuşacak olan Muslera'nın yerine alternatifler belirlenmiş durumda.