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Fernando Muslera: "Altın değerinde 3 puan"

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, 1-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando Muslera: 'Altın değerinde 3 puan'
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26 Ocak 2019 21:20
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Muslera, "3 gündür yağış varmış, öyle duyduk. Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

3 maçtır gol yemediği hatırlatılan Muslera, "Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray'ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz" dedi.

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