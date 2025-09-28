28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-066'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-166'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Ferhat Arıcan'dan artistik cimnastikte altın madalya!

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye, 3 altın madalya ile turnuvayı başarıyla tamamladı. Ferhat Arıcan, paralel bar ve kulplu beygirde altın madalyanın yanı sıra özel ödülün de sahibi oldu.

calendar 28 Eylül 2025 21:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ferhat Arıcan'dan artistik cimnastikte altın madalya!
Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, sona erdi.
 
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.
 
Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.
 
Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13.700 altıncı oldu.
 
Ferhat, dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı.
 
Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 11 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 7 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
