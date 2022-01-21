Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimi resmileşti

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçiminin resmileştiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimi resmileşti
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21 Ocak 2022 22:55
TFF, kısa bir süre önce milli takım seçimini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu için bir açıklama yayımladı.

Federasyon, Fenerbahçeli futbolcunun milli takım seçiminin resmileştiğini duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi'nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu'na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz.

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