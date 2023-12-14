Ferdi Kadıoğlu: "Ben bile kendime şaşırıyorum"

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu: 'Ben bile kendime şaşırıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 23:15
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet elde ettik. Hem gol için hem de galibiyet için çok mutluyum. Grubu lider bitirmek de bizler için iyi bir şey. Bir tur atlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedeflerimize doğru gidiyoruz" dedi.

Performansı için, "Bazen ben bile şaşırıyorum" diyen başarılı futbolcu Avrupa maceraları için de, "Biz Fenerbahçe'yiz. Kupalar için oynarız. Umarım kupayı kazanabilmek için finale erişiriz" sözlerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery