Ferdi Kadıoğlu: '7 numara benim hayalimdi'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Partizan karşısında 1-0 kazanılan maç sonrası açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Kısa bir tatilin ardından döndüm ve çalışmalara başladım. İlk antrenman benim için çok zordu. Jorge Jesus, çok talepkar ve zorlu bir teknik adam. Onun kafasında planlar var ve bizden farklı şeyler yapmamızı istiyor, bunu da sahada görüyoruz. Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz" dedi.



Maç içerisinde kaptanlık pazubandını takması ve 7 numarayı giymesi sorulan milli futbolcu, "Sanırım takımdaki en eski futbolcu benim, burada 4 sezonu tamamladım, o yüzden de kaptanlık pazubandını taktım. Benim için gurur verici bir şey. 7 numarayı da giymek benim hayalimdi burada. Ozan, Hull City'ye gitti, ona başarılar diliyorum, 7 numarayı çok istiyordum. Umarım bizim için güzel bir sezon olur." sözlerini kullandı.



Son olarak Dinamo Kiev maçı için görüşleri sorulan Ferdi, "En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor o maça. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, iyi planlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.





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