Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Carlos Bacca!

LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ

Fenerbahçe'de transfer için haraketli günler bir süre daha devam edecek gibi görürüyor.Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi. Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuğu ifade edildi.Milan'ın Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi.