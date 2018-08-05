Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Carlos Bacca!

Fenerbahçe'de transfer için haraketli günler bir süre daha devam edecek gibi görürüyor.
Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi. Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuğu ifade edildi.
LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ
Milan'ın Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi.
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Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi. Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuğu ifade edildi.
LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ
Milan'ın Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın