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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Carlos Bacca!

Carlos Bacca'nın Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye önerildiği belirtildi. Sürpriz transfer gelişmesi sonrası Comolli, Leonardo ile görüşecek.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Carlos Bacca!
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05 Ağustos 2018 03:33
Fenerbahçe'de transfer için haraketli günler bir süre daha devam edecek gibi görürüyor.

Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi. Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuğu ifade edildi.

LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ

Milan'ın Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi.

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