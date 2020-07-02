Fenerbahçe'ye Ben Arfa fırsatı!

Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa aşkı bitmek bilmiyor! Yeni sezon adına transfer çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekibin, Real Valladolid ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki on numara ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'ye Ben Arfa fırsatı!
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02 Temmuz 2020 13:28
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa ile anlaştığı ileri sürüldü.

Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, La Liga'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Bonservisi elinde oyuncu arayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ben Arfa ve menajerinin önümüzdeki günler İstanbul'a gelip, sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia ediliyor Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.



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