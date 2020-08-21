Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden 56 gol, 37 asist!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yeni isimlerin gol ve asist katkısı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden 56 gol, 37 asist!
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21 Ağustos 2020 10:58
Yeni sezona bomba gibi transferlerle giriş yapan Sarı Lacivertliler, hem maliyeti olmayan hem de kaliteli transferlere yöneliyor.

Ligde şampiyonluk adına şu ana kadar yıldız olarak kadrosuna Jose Sosa'nın yanı sıra Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü alan Fenerbahçe'nin bu 7 transferi, geride bıraktığımız sezonda harika performanslar gösterdi.

Kanarya'nın tek bir kuruş bonservis bedeli ödemen aldığı bu oyuncular, rakip filelere 56 gol atarken, 37 de gol pası verdi.

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