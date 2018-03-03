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Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı; "Affet, oynat, sat"

Yönetimin 'Affet, Oynat, Sat' önerisine Aykut Kocaman olumlu yanıt verince 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalara başladı. Ancak deneyimli çalıştırıcı yeni sezonda kalırsa, Ozan'la yine yollar ayrılacak.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı; 'Affet, oynat, sat'
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03 Mart 2018 09:46
Beşiktaş derbisi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de devre arası kampına götürülmeyen ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan affedildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün sabah Samandıra Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım ile birlikte idmana çıktı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcumuz Ozan Tufan, hocamız Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmalara başladı" denildi. Ancak alınan bilgilere göre işin arkasında bambaşka olaylar yatıyor.

KARAR YENi HOCANIN!

Ozan Tufan'ın geri dönmesinde Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan çok yönetimin etkili olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetiminin, genç oyuncunun futbola daha çok odaklanması için böyle bir karar aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertli idarecilerin, yeni sezonda Aykut Kocaman ile devam edilirse Ozan Tufan'ı satacağı, Aykut Kocaman ile yollar ayrılırsa yeni gelecek teknik adamın Ozan Tufan konusunda vereceği karara göre hareket etme kararı aldığı da öğrenildi.



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