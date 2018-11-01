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Fenerbahçe'nin Euroleague'de rakibi Bayern Münih

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe'nin Euroleague'de rakibi Bayern Münih
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01 Kasım 2018 01:04
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Lige 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, son maçında bir diğer Türk takımı Anadolu Efes'e yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Bayern Münih'in ise geride kalan maçlarda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Öte yandan iki ekip Avrupa Ligi'nde bugüne dek 4 maçta karşılaştı ve hepsini Fenerbahçe kazandı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe – Bayern Münih)

Sayı: 88.8 – 75.3
2 Sayı: %65.1 - %55.2
3 Sayı: %44.0 - %35.4
Serbest atış: %82.7 - %78.3
Ribaund: 28.8 – 27.8
Asist: 22.0 – 16.8
Top çalma: 6.5 – 8.5
Blok: 2.0 – 1.5
Verimlilik: 111.0 – 78.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe – Bayern Münih)

Sayı: 80.3 – 80.8
2 Sayı: %54.0 - %62.5
3 Sayı: %41.5 - %29.8
Serbest atış: %73.6 - %78.4
Ribaund: 28.3 – 34.0
Asist: 17.0 – 20.0
Top çalma: 6.3 – 6.5
Blok: 1.3 – 3.0
Verimlilik: 80.8 – 100.0

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe – Bayern Münih)

Sayı: Vesely 16.3, Sloukas 13.0, Melli 10.3 / Djedovic 14.8, Williams 11.0, Lucic 10.8
Ribaund: Vesely 6.5 / Lucic 4.5
Asist: Sloukas 5.0, Vesely 3.5, A.Muhammed 3.0 / Jovic 3.8, Djedovic 2.8
Top çalma: Vesely 1.3, Kalinic 1.3 / Jovic 2.8, Lucic 1.5, Booker 1.0
Verimlilik Puanı: Vesely 25.8, Sloukas 17.5, Kalinic 11.3 / Djedovic 14.3, Lucic 14.0, Barthel 10.3

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